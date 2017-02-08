Тюменский спортсмен взял бронзу Чемпионата мира по ледолазанию

Спортсмен из Тюмени вошел в тройку лучших на соревнованиях по ледолазанию во французских Альпах, пишет megatyumen.ru.

На Чемпионате мира, проходившем в городке Шампани-ан-Вануа во французских Альпах, тюменец Николай Кузовлев завоевал бронзовую медаль в лазании на трудность.

Золото в этой дисциплине завоевал представитель Кореи Пак Хи Юн, а серебро досталось швейцарцу Яннику Глаттхарду. Оба они смогли полностью преодолеть финальную трассу. Другой тюменец Радомир Прощенко в итоговом протоколе соревнований занял седьмое место. Оба спортсмена из Тюмени вошли в число шестерых участников полуфинального финишного «топа».

У девушек в соревнованиях победу одержала спортсменка из Южной Кореи Шин Вун Сон. Второе место заняла итальянки Ангелика Райнер, бронзу увезла домой именитая россиянка Мария Толоконина, представляющая кировскую школу лазания.

В лазании на скорость пьедестал полностью заняли спортсмены из России. Максимальный результат показал Павел Батушев, который в финале оказался быстрее Владимира Карташова. В четверке сильнейших был и Радомир Прощенко, уступивший в итоге Леониду Малых. Николай Кузовлев занял шестое место. Среди зарубежных спортсменов лучший результат показал Деннис ван Хук из Нидерландов.

Тройка призеров у девушек в скоростных соревнованиях также состояла из российских спортсменок. Мария Толоконина оказалась быстрее всех, серебро завоевала Екатерина Феоктистова, а бронзовая медаль стала наградой Надежды Галлямовой из Екатеринбурга.