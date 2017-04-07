В Крыму могут появиться оливковые рощи

Сад, который существует уже больше 200 лет, находится в крымском поселке Никита

Директор "Никитского ботанического сада РАН" Юрий Плугатарь предложил засадить южный берег Крыма оливковыми деревьями. Об этом пишет utro.ru.

Как отметил Плугатарь, в Крыму можно выращивать оливки, что является весьма перспективной отраслью. В ботаническом саду планируется наладить выпуск своего оливкового масла, сказал директор и добавил, что в 2016 году сад создал пробную партию масла, которая сейчас проверяется в московском Институте питания. Помимо этого, в ботаническом саду посажена новая маслиновая роща.

Сад, который существует уже больше 200 лет, находится в крымском поселке Никита. Именно оттуда в пошло отечественное виноградарство, табаководство, а также декоративное садоводство. Сад располагает богатейшими коллекциями растений.