Госдума РФ проверит две американские радиостанции и телеканал CNN

Такая мера представляет собой ответ на действия сенатора из США Джины Шахин, которая предложила проверить российскую телекомпанию RT

В Госдуме РФ пройдет заседание парламентариев с экспертами, на котором будет установлено, не нарушают ли законодательство радиостанции "Голос Америки", "Радио Свобода" и телеканал CNN и не влияли ли они на выборы в РФ. Об этом пишет utro.ru.

Инициатором проверки американских радиостанций и телеканала, которые ведут свое вещание на территории РФ, является член партии "Единая Россия" Константин Затулин.

По словам депутата, такая мера представляет собой ответ на действия сенатора из США Джины Шахин, которая предложила проверить российскую телекомпанию RT. По мнению Шахин, телеканал мог нарушить американский закон о регистрации иностранных агентов.

В Вашингтоне подозревают, что такие российские СМИ, как RT и Sputnik, могут быть причастны к оказанию влияния на выборы президента в США.