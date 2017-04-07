В Москве состоится парад трамваев

Экспонаты будут стоять на Чистопрудном бульваре

В Москве 15 апреля пройдет ежегодный парад трамваев в честь 118-ой годовщины открытия трамвайного движения. Об этом пишет utro.ru.

Экспонаты будут стоять на Чистопрудном бульваре. Среди 16 представленных трамваев будут как современные, так и ретро-модели.

Жители и гости города смогут побывать внутри вагонов и сфотографироваться. Рядом с экспонатами будут стоять артисты, одетые в соответствии с эпохой, к которой относится трамвай. Взрослых ожидают викторины и конкурсы. Для детей предусмотрены отдельные развлечения.

Среди трамваев будет представлена конка XIX века, которая восстановлена по документам и фотографиям, сохранившимися до наших дней.

