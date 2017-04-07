47% россиян не заметят пропажи Интернета

Совсем не могут представить своей жизни без Интернета только 5% из респондентов ВЦИОМ

Опрос ВЦИОМ показал, что почти половина граждан России не заметят исчезновения всемирной Сети, пишет utro.ru 7 апреля.

47% граждан России при опросе ВЦИОМ заявили, что их жизнь никак не поменяется без Интернета. Только для 27% опрошенных это станет серьезным ударом, а на жизни 26% респондентов исчезновение всемирной сети скажется крайне слабо.

Совсем не могут представить своей жизни без Интернета только 5% из респондентов ВЦИОМ, принявших участие в опросе.

День рождения Рунета отмечается ежегодно 7 апреля. Домен .ru был зарегистрирован 7 апреля 1994 года.