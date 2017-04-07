Турпоток из России в Финляндию вырос

В рекордном 2013 году восточную границу Финляндии пересекли на 30% человек больше, чем в 2017 году

С начала года российско-финскую границу пересекло более двух миллионов пассажиров, пишет utro.ru 6 апреля.

Данные 2017 года на 8% превосходят прошлогодние показатели. Одной из причин роста популярности поездок россиян в Финляндию эксперты называю курс рубля.

Больше всего число туристов выросло на пограничном пункте «Нуйямаа» в Лаппеенранте – за период с января по март через него прошло 537 тысяч человек, то есть на 40 тысяч больше, чем год назад.

В рекордном 2013 году восточную границу Финляндии пересекли на 30% человек больше, чем в 2017 году, а именно 2,9 миллиона пассажиров.