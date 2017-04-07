В Подмосковье популярны квартиры редких форматов

В числе непривычных форматов – двухуровневые квартиры, квартиры с окном в ванной комнате и дома с террасами

В Московской области вырос спрос на квартиры, построенные в непривычных форматах, пишет utro.ru 6 апреля.

Директор по информационной политике и PR компании Urban Group Яна Максимова рассказала, что если в 2015 году 83% жителей Подмосковья купили стандартные квартиры, то в 2016 году уже более 35% покупателей остановили выбор на оригинальных вариантах.

В числе непривычных форматов – двухуровневые квартиры, квартиры с окном в ванной комнате и дома с террасами. По словам экспертов, их выбирают, чтобы выразить свою индивидуальность и подстроить жилье под свой образ жизни.

Всего в Московской области около 30% от всех жилых проектов являются нестандартными.