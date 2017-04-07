Александр Евстифеев назначен врио Марий Эл

Президент России Владимир Путин предложил пост врио Марий Эл Александру Евстифееву, пишет utro.ru 6 апреля. На сайте президента РФ сообщается, что Владимир Путин предложил председателю Арбитражного суда Московской области Александру Евстифееву занять пост врио главы республики Марий Эл. Ранее Евстифеев был заместителем заместителю полпреда главы государства в Приволжском федеральном округе. На встрече с Евстифеевым в Кремле президент сообщил, что действующий руководитель республики Леонид Маркелов будет задействован в другой сфере. На предложение возглавить республику до выборов в сентябре 2017 года Евстифеев ответил, что готов выполнить поручение президента.

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