Систему tax free протестируют в России

Сегодня пятница, 07 апреля 2017 года, 20:30
На набережной Владивостока утопили иномарку
На набережной Владивостока утопили иномарку
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт
Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь
Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь
Картина дня в Хабаровском крае: шкафокрады и бдительный вахтёр
Картина дня в Хабаровском крае: шкафокрады и бдительный вахтёр
Регионы:


Популярное
сегодня, 06:55
Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
сегодня, 11:03
Во Владивостоке всё утро полыхал сильный пожар
сегодня, 09:02
Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
вчера, 20:48
Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы
сегодня, 12:14
Губернатор Приморья выбрал себе нового советника
сегодня, 07:19
Затишье перед бурей: пятница порадует приморцев теплом и солнцем
сегодня, 16:40
Во Владивостоке фура вылетела на тротуар и врезалась в магазин
сегодня, 18:25
Центральное кладбище Владивостока ждёт новая жизнь
сегодня, 16:56
В Приморье силовики оцепили здание колледжа, людей эвакуировали
сегодня, 11:18
На въезде во Владивосток собралась мощная пробка

Обсуждаемое
вчера, 20:48
6

Для дальневосточников расширили льготные авиатарифы
сегодня, 12:14
6

Губернатор Приморья выбрал себе нового советника
сегодня, 09:02
5

Некоторым приморцам запретили гулять во дворе
сегодня, 06:55
3

Похудевшая на 50 кг девушка из Приморья поразила русскую Ким Кардашьян
сегодня, 12:49
3

Депутаты ЗС планируют изменить в Приморье нормативы заготовки дров
сегодня, 15:25
3

За ситуацию с пустующими детсадами в Хабаровске взялась прокуратура
сегодня, 07:19
2

Затишье перед бурей: пятница порадует приморцев теплом и солнцем
сегодня, 09:00
1

На конкурс речных перевозчиков в Хабаровске поступила первая заявка
вчера, 21:50
1

ДВФУ будет шефствовать над школами Русского острова
вчера, 22:48
1

В мае между Сочи и Крымом начнёт ходить круизный лайнер
Народный топ новостей

Гость
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку час назад
Иван Аврах: регионам не стоит вариться в собственном соку
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт сегодня, 18:40
В Хабаровском крае налажена система микрозаймов бизнесу — эксперт

Актуально
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников сегодня, 11:44
МедиаСаммит-2017 бьёт рекорды по числу участников
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии сегодня, 11:26
В городах Сахалина намерены перевести сбор мусора на новые технологии
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов сегодня, 09:34
В Хабаровске Аэрофлот вводит новый режим по продаже льготных билетов


Опрос

Кому бы вы присвоили звание «Почётный гражданин Владивостока»?


Вы можете выбрать несколько вариантов ответа

Всего проголосовало: 933



Система Orphus

Систему tax free протестируют в России

Систему tax free протестируют в России
Запуск tax free пройдет после одобрения проекта Госдумой России
7 минут назад
Общество | Россия
Версия для печати
Понравилось: 0

Фото: 360tv.ru

С октября система возврата НДС иностранцам tax free заработает в России, пишет utro.ru 6 апреля.

Система tax free, подразумевающая возмещение НДС иностранным покупателям, осенью может быть запущена в пилотном режиме. Об этом заявил министр финансов России Антон Силуанов.

Нововведение пока что коснется трех крупных российских городов: Москвы, Санкт-Петербурга и Сочи. Возврат НДС будет осуществляться после отметки таможенного органа в торговой точке или при выезде за рубеж. Сумма покупки должна будет составить не менее десяти тысяч рублей.

Запуск tax free пройдет после одобрения проекта Госдумой России. Система призвана повысить интерес иностранцев к российским товарам.

 
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"!
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
+7 902 554 54 54
 

Комментарии


Ваше сообщение:
Введите код с картинки:   
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.


Lentainform

Новости по теме

© 2001–2017 ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ
Региональное информационное агентство "Восток-Медиа"
Редакция в Приморском крае: 690091, г. Владивосток, ул. Тигровая, 30, 10 этаж. Тел.: +7 (423) 260-61-97, e-mail: agency@vostokmedia.com
Редакция в Хабаровском крае: 680063, г. Хабаровск, ул. П. Комарова, 3а, офис 403. Тел.: +7 (4212) 45-30-53, e-mail: habnews@vostokmedia.com
Рекламный отдел: +7 (423) 260-61-99, e-mail: info@vostokmedia.com, reklama@vostokmedia.com

Свидетельства о регистрации средств массовой информации:
ИА «Восток-Медиа» - ИА № ФС77-52802 от 08.02.2013 г., выдано Роскомнадзором.
Сетевое издание «Восток-Медиа» - Эл № ФС77-61690 от 01.05.2015 г., выдано Роскомнадзором.

Рейтинг@Mail.ru