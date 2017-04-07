МИД: найденная в Италии в чемодане женщина была россиянкой

Консульство РФ в Италии подтвердило, что найденное в чемодане тело принадлежало гражданке России, пишет utro.ru 6 марта.

Консульство России получило подтверждение от итальянских властей о том, что погибшая женщина была россиянкой. Ее тело нашли в чемодане в одном из каналов недалеко от порта Римини 25 марта. Об этом заявила заведующая консульским отделом посольства России в Риме Валерия Лысункина.

Итальянские СМИ сообщили о смерти 27-летней женщины от анорексии. По их версии, тело уложила в чемодан и выбросила в море мать умершей – 48-летняя россиянка, которая работала в Италии сиделкой.

Женщина на данный момент вернулась на территорию России.

