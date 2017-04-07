В Крыму 15 человек пострадали в ДТП

В аварии с двумя маршрутными автобусами в Симферополе пострадали 15 человек, пишет utro.ru 6 апреля.

Пресс-служба региональной ГИБДД сообщила о 15 пострадавших при аварии между двумя маршрутными автобусами, столкнувшимися в Симферополе. Среди получивших травмы оказался шестилетний ребенок. У пострадавших диагностировали легкие травмы: ушибы и ссадины.

В Минздраве республики Крым уточнили, что ребенок был госпитализирован в республиканскую детскую клиническую больницу, еще трое пассажиров маршруток отправлены в больницу «скорой помощи». Остальных участников ДТП после медицинского обследования отпустили домой.