В Тюмени пустой автобус врезался в ограждение

Автобус без водителя врезался в уличное ограждение в Тюмени 5 марта, информирует megatyumen.ru.

На перекрестке улиц Воровского и Республики в Тюмени 5 марта автобус врезался в уличное ограждение. По словам свидетелей аварии, водителя за рулем в этот момент не было. Как предполагает источник, он мог выйти из автомобиля, забыв поставить его на ручной тормоз.

В областной Госавтоинспекции рассказали, что в настоящий момент обстоятельства необычного ДТП выясняют, а водителя разыскивают через перевозчика и городскую администрацию. В случае если нарушение докажут, водителю общественного транспорта грозит привлечение к административной ответственности.