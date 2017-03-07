В аэропорту Тюмени умер пассажир из Надыма

Пассажиру стало плохо еще во время полета

Утром 6 марта в тюменском аэропорту Рощино скончался пассажир рейса «Надым-Тюмень», информирует megatyumen.ru.

Пресс-служба транспортной полиции рассказала, что пожилому пассажиру, следовавшему из Надыма в Тюмень, стало плохо еще во время полета.

После приземления в аэропорту Тюмени медики начали реанимационные мероприятия в машине скорой помощи, однако усилия врачей не помогли спасти жизнь пациенту.