В аэропорту Тюмени умер пассажир из Надыма

Утром 6 марта в тюменском аэропорту Рощино скончался пассажир рейса «Надым-Тюмень», информирует megatyumen.ru.
Пресс-служба транспортной полиции рассказала, что пожилому пассажиру, следовавшему из Надыма в Тюмень, стало плохо еще во время полета.
После приземления в аэропорту Тюмени медики начали реанимационные мероприятия в машине скорой помощи, однако усилия врачей не помогли спасти жизнь пациенту.
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