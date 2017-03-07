В Подмосковье пьяный водитель Volkswagen врезался в автомобиль ГИБДД

В Зеленограде инспекторы ДПС остановили автомобиль Volkswagen. Водитель иномарки был пьян и попытался уехать. В ходе преследования иномарка врезалась в патрульную машину. Об этом пишет телеканал "360".

Мужчина за рулём Volkswagen был в нетрезвом виде, когда его остановили сотрудники ДПС. Отказавшись проходить медосвидетельствование, водитель нажал на газ и попытался скрыться. Автомобиль ГИБДД начал преследовать нарушителя, который не реагировал на просьбы инспекторов остановиться. В ходе погони водитель Volkswagen не смог справиться с управлением и столкнулся с патрульной машиной. После этого иномарка врезалась в дорожное ограждение.

Правонарушитель был доставлен в полицию. На 45-летнего мужчину заведено восемь административных дел.