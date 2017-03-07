Москва стала самым популярным местом туризма россиян на праздники

Москва - самый популярный город для туризма в РФ на 8 Марта. Об этом пишет utro.ru., ссылаясь на сервис по поиску отелей RoomGuru.

Другими популярными городами для туризма в Международный женский день стали: Питер, Казань и Сочи. Дороже всего обойдётся отдых в Сочи, где сутки проживания в отеле будут стоить около 3,5 тысяч рублей. Гостиницы Пскова и Вологды могут приютить туристов всего за 2,7 тысячи рублей в сутки.

Что касается иностранных городов, куда отправятся на 8 Марта россияне, то здесь лидерами являются Минск, Рига и Таллин.

В День защитника Отечества люди большинство людей отправилось в Москву и Минск.

