УЕФА не изменили приговор российскому футболисту Еременко

Футболист из ЦСКА Роман Еременко был дисквалифицирован на два года за приём допинга. Спортсмен подал апелляцию, но функционеры Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) не изменили приговор. Об этом пишет utro.ru.

Апелляция Еременко была отклонена дисциплинарным комитетом. Футболист ЦСКА был уличён в употреблении допинга после матча его клуба с немецким "Байером". Это произошло осенью прошлого года. Еременко провалил тест на допинг: в его крови были обнаружены следы употребления кокаина.

