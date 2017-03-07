Бочкаре: Причиной обрушения тоннеля в Москве стал человеческий фактор

Строители неправильно закрепили стойки, отчего они и рухнули под давлением бетона

Причиной гибели двух человек во время обрущения тоннеля в Москве стал человеческий фактор. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление главы московского департамента строительства Андрея Бочкарева.

Как отметил глава департамента, строители неправильно закрепили стойки, отчего они и рухнули под давлением бетона. Нарушение техники безопасности при строительстве привело к обрушению тоннеля и людским жертвам. Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело.

Руководившая строительными работами компания "АРКС" назвала в качестве вероятных причин инцидента две версии: человеческий фактор или низкокачественные материалы. Само происшествие случилось 2 марта. Из-под обломков были извлечены тела двух человек, которые получили несовместимые с жизнью травмы, вызванные обрушением тоннеля.

