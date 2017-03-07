Ближайшим летом российские дети могут не отдохнуть в лагерях

Российские детские лагеря могут лишиться права принимать детей, поскольку до сих пор не разработаны подзаконные акты, на основе которых детские лагеря могут получить санитарно-эпидемиологические заключения. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщили в Роспотребнадзоре, санитарно-эпидемиологические заключение перестало быть обязательным с 2011 года, но вследствие ряда инцидентов, которые произошли в 2016 году в лагерях, правительство РФ сделало строго обязательным получение заключения. Однако для работы закона не хватает подзаконных актов.

Если эти документы не появятся в ближайшим будущем, то многие лагеря не успеют получить заключение. Также пока неясно, какое ведомство будет отвечать за детский летний отдых.