В Тюмени столкнулись мотороллер и "Нива"

5 марта в Тюмени произошла авария с участием автомобиля «Нива» и мотороллера, информирует megatyumen.ru.

В Тюмени на улице Березовской, 16 произошло ДТП. Виновником аварии источник называет 46-летнего водителя мотороллера, который не соблюдал очередность проезда.

Когда на пути мотороллера появился легковой автомобиль, случилась авария, в которой владелец трехколесного транспорта получил травмы внутренних органов и лица, а также сломал ребра. У его 41-летнего пассажира в итоге аварии сломана нога.

Областная Госавтоинспекция сообщает, что в момент аварии водитель мотороллера был пьян.