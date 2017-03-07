В Тюмени "Газель" врезалась в столб

В ДТП в Тюмени 4 марта «Газель» въехала в дорожный столб, информирует megatyumen.ru.
Дорожный инцидент произошел 4 марта в Тюмени неподалеку от торгового центра «Окей». Судя по записи, появившейся в интернете, водитель черной Mazda не пропустил грузовую «Газель», двигавшуюся по той же полосе.
После столкновения фургон отлетел в столб и едва не потерял кузов. Опора освещения в результате удара оказалась сильно деформирована – ее почти вырвало из земли.
Человеческих жертв в результате аварии нет, о пострадавших не сообщается.
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