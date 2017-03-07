В Москве посетитель угрожал сжечь Почту России

В одном из московских отделений Почты России посетитель угрожал сжечь офис из-за долгого ожидания в очереди, пишет 6 марта utro.ru. В столичном отделении Почты России мужчина, недовольный медленным обслуживанием, угрожал сжечь офис. Посетитель вел себя неадекватно. На месте инцидента находились представители полиции и прочих экстренных служб, которые провели с нарушителем порядка переговоры по поводу его добровольной сдачи.

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