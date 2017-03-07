В РФ заявки на маткапитал будут рассматривать за 10 дней

Срок рассмотрения заявок на получение материнского капитала в России сократится до десяти дней, пишет 6 марта utro.ru. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому сроки рассмотрения заявок на получение материнского капитала сократятся с месяца до десяти дней. По мнению премьер-министра России, программа получения маткапитала работает неплохо. Источник пишет, что за десять лет программой материнского капитала воспользовались более пяти миллионов семей.

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