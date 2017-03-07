В Новой Москве чиновника обокрали на 16 миллионов

Из дома грабители вытащили сейф, где лежали деньги и ювелирные украшения

Дом чиновника Минэкономразвития РФ в Новой Москве ограбили почти на 16 миллионов рублей, пишет utro.ru 6 марта.

В Москве сотрудники правопорядка ищут грабителей коттеджа директора департамента государственных целевых программ и капитальных вложений Министерства экономического развития РФ Алексея Грановского.

Злоумышленники взломали дверь первого этажа в частном доме коттеджного поселка Бристоль. Из дома они вытащили сейф, где лежали деньги и ювелирные украшения на общую сумму почти в 16 миллионов рублей.

По факту кражи начато уголовное дело. В настоящее время ведутся поиски злоумышленников.

Официального подтверждения информации источнику пока получить не удалось.