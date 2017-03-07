В Госдуме РФ будет реформировано три управления

На реформу из фракций, заседающих в парламенте, было выделено 10 миллионов рублей

В Госдуме реформированию подвергнутся аналитическое, экономическое и управление по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ. Об этом пишет utro.ru.

В соответствии с проектом реформ, аналитическое управление станет экспертно-аналитическим, финансовое - финансово-экономическим.

На реформу из фракций, заседающих в парламенте, было выделено 10 миллионов рублей.

