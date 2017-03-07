В РФ осуждённая за репост воспитательница детсада освобождена

Суд вынес решение об отмене приговора воспитательнице детсада Евгении Чудновец, которая была осуждена за репост. Об этом пишет utro.ru.

Чудновец получила полгода лишения свободы за репост видеозаписи в социальной сети, где был изображён голый мальчик в детском оздоровительном лагере. На видео ребёнок подвергался издевательствам со стороны вожатых. Воспитательница детсада сделала репост, чтобы обратить внимание людей на эту ситуацию, но привлекла внимание правоохранительных органов, которые обвинили женщину в распространении детской порнографии.

Верховный суд РФ рассмотрел дело, не обнаружил в нём состава преступления и обязал местный суд города Курган пересмотреть приговор.