В Подмосковье над химзаводом повисло ядовитое облако

В Подмосковье горели склады химического завода. После того, как огонь был потушен, над предприятием повисло токсичное облако. Об этом пишет utro.ru.

Как сообщил эксперт по экологии Андрей Пешков, продукты горения лакокрасочных изделий опасны для человеческого здоровья. В случае вдыхания токсичных паров могут возникнуть заболевания верхних дыхательных путей. Кроме того, возможно обострение таких болезней, как астма, конъюнктивит и аллергия.

Пожар охватил склады подмосковного лакокрасочного завода 6 марта. Огонь был потушен с помощью пожарного поезда.