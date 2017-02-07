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В Тюмени мужчина может попасть в тюрьму за украденный букет

В Тюмени мужчина может попасть в тюрьму за украденный букет
Подозреваемому грозит до пяти лет тюремного заключения
9 минут назад
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

В Тюмени 28-летний мужчина, укравший букет из магазина, может сесть в тюрьму на пять лет, информирует megatyumen.ru.

Вечером 4 февраля тюменские полицейские получили заявление от женщины, из магазина которой украли дорогостоящий букет цветов. Осмотрев место происшествия, стражи правопорядка начали поиск подозреваемого.

Вскоре мужчину задержали сотрудники ГИБДД. Им оказался безработный 28-летний тюменец, который разбил окно торгового павильона и украл букет цветов стоимостью более трех тысяч рублей.

УМВД по Тюменской области сообщает, что по факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемому грозит до пяти лет тюремного заключения.

 
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