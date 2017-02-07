На Кубани подростки шантажировали 14-летнюю девочку интимным видео

В Краснодарском крае подростки пригрозили школьнице, что распространят видеозапись, где девочка вступает в интимную связь со своим парнем, если она откажется вступить в аналогичную связь с ними. Об этом пишет телеканал "360".

В полицию обратилась мать девочки и рассказала, что её дочь шантажируют. Подростки в прошлом году записали на видео сцену интимной близости девочки со своим парнем. Шантажисты угрожали публикацией видеозаписи в интернете, если школьница не переспит с ними.