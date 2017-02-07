В Иркутской области двое полицейских задержаны за взятку в 20 млн руб

Сотрудники ФСБ задержали одного из подозреваемых с поличным во время дачи взятки

Двое сотрудников транспортной полиции подозреваются во взяточничестве. За своё незаконное бездействие они взяли 20 миллионов рублей. Об этом пишет телеканал "360".

Руководитель одной из коммерческих организаций передал полицейским 20 миллионов рублей за то, чтобы они позволили железнодорожному транспорту взяткодателя свободно перемещаться по контролируемой ими территории.

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали одного из подозреваемых с поличным во время дачи взятки. Вина второго полицейского была установлена во время допроса первого.

На двух подозреваемых заведены уголовные дела по факту взяточничества в особо крупном размере.

