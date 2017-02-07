Компания Porsche отозвала из РФ элитный спорткар Spyder

В немецкой автомобильной компании Porsche заявили о том, что отзывают из России один элитный спорткар Spyder, который стоит более 86 миллионов рублей. Об этом пишет телеканал "360".

В сообщении компании указывается, что в Porsche 918 Spyder рычаги подвески не соответствуют необходимым стандартам качества бренда Porsche, и эксплуатационные свойства этих деталей могут оказаться меньше, чем было заявлено в документах, что, в свою очередь, может вызвать посторонний шум и снижение скорости автомобиля.

Три года назад стоимость спорткара составляла чуть более 47 миллионов рублей, что равнялось в то время сумме в миллион евро. Porsche 918 Spyder оборудован мощным двигателем в 887 лошадиных сил, с помощью которого модель разгоняется до 100 километров в час за менее, чем три секунды.