На Кузбассе в водоёме найден труп мужчины с грузом на ногах

К телу были привязаны блины от штанги

В одном из посёлков Кузбасса жители нашли в канале труп мужчины, к ногам которого были привязаны блины от штанги. Об этом пишет megatyumen.ru.

Свидетели инцидента вызвали полицию. Сотрудники МЧС вытащили из канала труп 28-летнего мужчины. Полицейские склоняются к версии убийства: преступники расправились с жертвой, прицепили к ногам груз и бросили тело в воду, надеясь на то, что веса блинов хватит, чтобы труп не всплыл.

Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению, которые ранее уже были судимы.