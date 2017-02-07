На Кузбассе в водоёме найден труп мужчины с грузом на ногах

В одном из посёлков Кузбасса жители нашли в канале труп мужчины, к ногам которого были привязаны блины от штанги. Об этом пишет megatyumen.ru.
Свидетели инцидента вызвали полицию. Сотрудники МЧС вытащили из канала труп 28-летнего мужчины. Полицейские склоняются к версии убийства: преступники расправились с жертвой, прицепили к ногам груз и бросили тело в воду, надеясь на то, что веса блинов хватит, чтобы труп не всплыл.
Сотрудники правоохранительных органов задержали двух мужчин, подозреваемых в причастности к преступлению, которые ранее уже были судимы.
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