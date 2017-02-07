В гонке "Лыжня России" поучаствуют 1,5 миллиона человек

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что массовая гонка будет способствовать появлению в стране мастеров спорта

Спортсмены из 74 регионов России примут участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России», информирует utro.ru.

Более полутора миллионов человек из 74 регионов страны 11 февраля примут участие во всероссийской массовой гонке «Лыжня России». Это самое масштабное в мире зимнее спортивное мероприятие по охвату географии и числу участников.

Министр спорта РФ Павел Колобков уверен, что массовая гонка будет способствовать появлению в стране мастеров спорта. Он также рассказал, что «Лыжня России» в 2017 году отмечает мини-юбилей – она будет проводиться в 35-й раз.

Глава Минспорта России добавил, что тоже примет участие в гонке, на площадке центрального старта соревнования в подмосковной Яхроме.

Синоптики предполагают, что в день проведения гонки 11 февраля погода в Москве и Московской области будет морозной и ясной.