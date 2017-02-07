Россиянин обошёл пешком вокруг света

Россиянин Сергей Лукьянов за два года обошёл пешком земной шар и потратил на всё один миллион рублей. Об этом пишет utro.ru.

Лукьянов преодолел дистанцию в 23 тысячи километров за один год и 10 месяцев. Мужчина, который раньше занимался спортивной ходьбой, ушёл из Петербурга 1 апреля 2015 года, а возвратился домой 4 февраля нынешнего года.

Путешественник побывал в 21 стране и сделал два авиаперелёта. Лукьянов не останавливался в отелях, а ночлег находил там, где получалось. С собой у путешественника было минимум вещей.

Лукьянов отметил гостеприимство жителей Тайланда и Малайзии, его удивили красоты Южной Америки и Африки. За время путешествия пешехода несколько раз чуть не ограбили.

Лукьянов собирается написать о своём путешествии книгу.

