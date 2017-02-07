В Карелии починили трубопровод и дали тепло 1725 горожанам

Ночью с 5 на 6 февраля из-за нештатной ситуации на трубопроводе без теплоснабжения остались четыре улицы города

В городе Суоярви сотрудники коммунальных служб отремонтировали трубопровод, авария на котором оставила без тепла около 1,7 тысяч горожан. Об этом пишет utro.ru.

Ночью с 5 на 6 февраля из-за нештатной ситуации на трубопроводе без теплоснабжения остались четыре улицы города. Подачи тепла лишились 25 домов, где живёт 1725 человек. По сведениям синоптиков, температура воздуха в городе составляет минус 22 градуса.

Глава МЧС РФ Владимир Пучков приказал как можно скорее восстановить теплоснабжение в городе.