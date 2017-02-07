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Генпрокуратура РФ отказала Киеву в выдаче Януковича

Генпрокуратура РФ отказала Киеву в выдаче Януковича
Ранее Украина направила запрос в Генпрокуратуру РФ
только что
Общество | Россия
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Фото: utro.ru.

Генеральная прокуратура РФ не будет принимать меры по задержанию экс-президента Украины Виктора Януковича, так как его преследование основано на политических мотивах. Об этом пишет utro.ru.

Ранее Украина направила запрос в Генпрокуратуру РФ с требованием экстрадиции Виктора Януковича. При отказе Киеву Генпрокуратура руководствовалась Европейской конвенцией от 1957 года, в соответствии с которой государство не обязано выдавать человека, если преступление, в котором его обвиняет запрашиваемая страна, является политическим.

 
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