Генпрокуратура РФ отказала Киеву в выдаче Януковича

Генеральная прокуратура РФ не будет принимать меры по задержанию экс-президента Украины Виктора Януковича, так как его преследование основано на политических мотивах. Об этом пишет utro.ru.
Ранее Украина направила запрос в Генпрокуратуру РФ с требованием экстрадиции Виктора Януковича. При отказе Киеву Генпрокуратура руководствовалась Европейской конвенцией от 1957 года, в соответствии с которой государство не обязано выдавать человека, если преступление, в котором его обвиняет запрашиваемая страна, является политическим.
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