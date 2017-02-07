В России пенсии за два года вырастут до 15 тысяч рублей

Некоторые социальные категории граждан, к примеру, ветераны и участники боевых действий, будут получать больше 40 тысяч рублей

Глава Пенсионного фонда Антон Дроздов подчеркнул, что в 2017-2019 годах средний размер пенсии достигнет отметки в 15 тысяч рублей. Прибавка составит более одной тысячи рублей в сравнении с сегодняшним размером пенсии. Об этом пишет utro.ru.

Некоторые социальные категории граждан, к примеру, ветераны и участники боевых действий, будут получать больше 40 тысяч рублей. Дроздов отметил, что уже в текущем году размер пенсии поднимется до 14 тысяч рублей.