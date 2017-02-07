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Гомеопатию в России признали лженаукой

Гомеопатию в России признали лженаукой
Авторы меморандума "О лженаучности гомеопатии" рассматривают принципы её действия, не согласующиеся с законами физики и биологии
21 минуту назад
Общество | Россия
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Фото: megatyumen.ru

Комиссии по борьбе с лженаукой при президиуме Российской академии наук (РАН) в своем меморандуме назвала гомеопатию лженаукой, пишет utro.ru.

В меморандуме, выпущенном Комиссией по борьбе с лженаукой при президиуме РАН, говорится о том, что лечение гомеопатическими препаратами не имеет под собой научных основ и обоснований.

Авторы меморандума «О лженаучности гомеопатии» рассматривают принципы её действия, не согласующиеся с законами физики и биологии. Они отмечают, что убеждения в эффективности гомеопатии не имеют научного экспериментального подтверждения.

В меморандуме говорится, что в течение двух веков существования гомеопатии попытки теоретически ее обосновать предпринимались неоднократно, но потерпели неудачу. Члены комиссии называют догмы сторонников этого вида альтернативной медицины «умозрительными».

При этом, документ отмечает, что гомеопатия не может быть названа безвредной. На препараты, которые не действуют, больные тратят большие денежные суммы, пренебрегая эффективным лечением. Итогом этого может стать неблагоприятный исход, вплоть до смерти пациента.

Комиссия по борьбе с лженаукой РАН дала Минздраву России рекомендацию прекратить в подведомственных ему медицинских учреждениях обращение гомеопатических препаратов. Федеральной антимонопольной службе была дана рекомендация защитить жителей России от рекламы их лекарственных свойств.
 

 
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