Александр Назаров назначен заместителем гендиректора Ростеха

Заместителем генерального директора госкорпорации «Ростех» вопреки прогнозам стал Александр Назаров, информирует utro.ru.

Бывший управляющий директор по непрофильным и проблемным активам компании «Ростех» стал заместителем её генерального директора. Ранее СМИ предполагали, что эту должность займет бывший министр обороны Анатолий Сердюков.

Назарова характеризуют как человека с серьезным управленческим опытом. Генеральный директор Ростеха Сергей Чемезов, рассказал, что за время работы в компании Назаров реструктурировал ряд проблемных активов, а также повысил эффективность управления предприятиями.