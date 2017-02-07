В Москве серийных квартирных воров задержали со стрельбой

Предполагаемых серийных квартирных грабителей задержали в Москве сразу после совершения кражи, информирует utro.ru.

В Москве 6 февраля после погони со стрельбой сотрудники полиции задержали троих уроженцев Подмосковья, которые подозреваются в серии краж на востоке и юго-востоке российской столицы. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Известно, что группа грабителей подъехала к дому на улице Вишняковской на автомобиле. Взломав дверь в квартиру, злоумышленники похитили имущество, ценность которого составляла более 80 тысяч рублей. После погрузки добычи в авто, грабители попытались скрыться, однако сотрудники полиции организовали погоню, во время которой им пришлось выстрелить в воздух.

Суд приговорил задержанных к заключению под стражу.