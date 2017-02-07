В России выявлен ещё один заболевший вирусом Зика

У российского туриста, вернувшегося из Мексики, диагностирован вирус Зика, информирует utro.ru.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила о новом случае заражения вирусом Зика, установленном в России. По словам главы российского ведомства, вирус завез в страну турист, вернувшийся из Мексики.

Роспотребнадзор сообщает, что к ноябрю прошлого года было зарегистрировано 13 случаев завоза вируса Зика в Россию из зоны Карибского бассейна.

Вирус Зика передается посредством укусов комаров, другими переносчиками могут быть обезьяны или люди. Симптомами заболевания являются: утомление, сыпь, лихорадка, головная и суставная боль.