Тюменские лыжники заняли два "золота" на этапе Кубка мира в Корее

В Корее прошёл этап Кубка мира по лыжным гонкам. В соревнованиях отличились спортсмены из Тюмени, которые добавили в копилку сборной РФ две золотых медали. Об этом пишет megatyumen.ru.
В минувшую пятницу тюменский лыжник Глеб Ретивых стал первым в спринте. 5 февраля, в последний день состязаний, Ретивых со своим земляком Андреем Парфёновым взяли "золото" в командном спринте, оставив позади команду Франции и вторую команду России, занявшую третью ступень пьедестала почёта.
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