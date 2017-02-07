Тюменские лыжники заняли два "золота" на этапе Кубка мира в Корее

В минувшую пятницу тюменский лыжник Глеб Ретивых стал первым в спринте

В Корее прошёл этап Кубка мира по лыжным гонкам. В соревнованиях отличились спортсмены из Тюмени, которые добавили в копилку сборной РФ две золотых медали. Об этом пишет megatyumen.ru.

В минувшую пятницу тюменский лыжник Глеб Ретивых стал первым в спринте. 5 февраля, в последний день состязаний, Ретивых со своим земляком Андреем Парфёновым взяли "золото" в командном спринте, оставив позади команду Франции и вторую команду России, занявшую третью ступень пьедестала почёта.