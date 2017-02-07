В Тюменской области в аварии погибли два человека

На дороге между Тюменью и Омском столкнулись иномарки Great Wall Hover и Mitsubishi Lancer. Два человека, которые находились в салоне японской легковушки, получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет megatyumen.ru.

Управляя иномаркой Great Wall Hover, 53-летний мужчина выехал на "встречку", где столкнулся с Mitsubishi Lancer, водитель и пассажирка которого погибли на месте. Водитель внедорожника доставлен в больницу с переломами. У его жены, находившейся в момент ДТП в салоне машины, диагностированы переломы ребер.