В Тюменской области в аварии погибли два человека

На дороге между Тюменью и Омском столкнулись иномарки Great Wall Hover и Mitsubishi Lancer. Два человека, которые находились в салоне японской легковушки, получили травмы, несовместимые с жизнью. Об этом пишет megatyumen.ru.
Управляя иномаркой Great Wall Hover, 53-летний мужчина выехал на "встречку", где столкнулся с Mitsubishi Lancer, водитель и пассажирка которого погибли на месте. Водитель внедорожника доставлен в больницу с переломами. У его жены, находившейся в момент ДТП в салоне машины, диагностированы переломы ребер.
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