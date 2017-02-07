В Тюмени в пожаре погиб пожилой мужчина

В одном из домов Тюмени в квартире на седьмом этаже вспыхнул пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом пишет megatyumen.ru. со ссылкой на видеозапись свидетеля инцидента.

Возгорание в многоквартирном доме произошло 6 февраля. На место ЧП прибыли пожарные и спасатели, которые помогли 11 жильцам выбраться из огня. Около 30 человек было эвакуировано. Однако жертвой пожара стал пожилой мужчина. Причина возгорания - неосторожность при обращении с огнем.