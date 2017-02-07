В Тюмени в пожаре погиб пожилой мужчина

В одном из домов Тюмени в квартире на седьмом этаже вспыхнул пожар, в котором погиб пожилой мужчина. Об этом пишет megatyumen.ru. со ссылкой на видеозапись свидетеля инцидента.
Возгорание в многоквартирном доме произошло 6 февраля. На место ЧП прибыли пожарные и спасатели, которые помогли 11 жильцам выбраться из огня. Около 30 человек было эвакуировано. Однако жертвой пожара стал пожилой мужчина. Причина возгорания - неосторожность при обращении с огнем.
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.