В Тюменской области перевернулся автомобиль SsangYong

На дороге между Тюменью и Ханты-Мансийском улетел в кювет и опрокинулся внедорожник SsangYong. Об этом пишет megatyumen.ru.

Водитель автомобиля ехал на большой скорости и не смог справиться с управлением, когда попытался обогнать попутную машину. В ДТП пострадали пассажиры SsangYong: 38-летняя женщина и её 12-летний сын. Оба потерпевших госпитализированы с ушибами и травмами.