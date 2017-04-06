В Тюменской области в аварии погиб мужчина

На дороге между Тюменью и Омском «Лада Приора» выехала на "встречку" и врезалась в грузовик MAN. В аварии погиб пассажир отечественного автомобиля. Об этом пишет megatyumen.ru.

Дорожный инцидент произошел 3 апреля. Находившийся за рулем «Лады Приоры» 28-летний водитель не смог справиться с управлением и выехал на встречную полосу трассы, где столкнулся с грузовым автомобилем MAN. В результате аварии 34-летний пассажир легковушки скончался от полученных травм. Водитель отечественной машины был доставлен в больницу с многочисленными травмами. По информации сотрудников ГИБДД, оба водителя не были в состоянии алкогольного опьянения. Специалисты работают над установлением точной причины ДТП.