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В Тюмени пассажирка автобуса получила травмы

В Тюмени пассажирка автобуса получила травмы
Остается неизвестным, понес ли ответственность водитель иномарки
только что
Происшествия | Россия
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Фото: megatyumen.ru

На одной из дорог Тюмени автомобиль Mercedes подрезал автобус, водитель которого резко затормозил. Из-за такого маневра пострадала пассажирка общественного транспорта. Об этом пишет megatyumen.ru.

Водитель Mercedes резко перестроился, подрезав автобус. Чтобы избежать аварии, водитель общественного транспорта резко нажал на тормоз. 54-летняя женщина, ехавшая в автобусе, потеряла равновесие и упала. Потерпевшая была госпитализирована с травмами головы, ноги и руки. Остается неизвестным, понес ли ответственность водитель иномарки.

 
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