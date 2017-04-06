В Тюмени столкнулись автомобили "ВАЗ-21074" и Mazda

В Тюмени на парковке ТРЦ «Премьер» не смогли поделить дорогу и врезались друг в друга автомобили «ВАЗ-21074» и Mazda. Об этом пишет megatyumen.ru. со ссылкой на видеозапись с регистратора.

Автомобилем Mazda управляла девушка, на "семерке" ехал мужчина. Оба участника аварии превысили скоростной режим на данном участке дороги и проявили невнимательность, не рассчитав, что из-за поворота может резко выехать другое транспортное средство. В ДТП никто не пострадал, однако автомобили заблокировали выезд для некоторых машин, стоявших на парковке.

