РФ запреила перевод денег на Украину

В России введен запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет utro.ru.
Ограничения затронут только переводы, которые осуществляются без открытия банковского счета.
Ранее Украина запретила перевод в свою страну денег из РФ через российские платежные системы. Осенью 2016 году Киев ввел ограничительные меры в отношение таких систем, как Blizko ("Близко"), "Колибри" (Сбербанк), "Лидер", "Золотая корона" и Anelik ("Анелик").
Добавляйте в свои контакты редакционный номер WhatsApp "Восток-Медиа"! +7 902 554 54 54
Мы ждем ваших комментариев, реплик и новостей.
Если вы хотите, чтобы о каком-то событии или происшествии узнали все, напишите нам.
Внимание!
Согласно статье 4 закона «О средствах массовой информации» в комментариях не допускается «разглашения сведений, составляющих государственную или иную специально охраняемую законом тайну, для распространения материалов, содержащих публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публично оправдывающих терроризм, других экстремистских материалов, а также материалов, пропагандирующих порнографию, культ насилия и жестокости». Также удаляются комментарии, содержащие ненормативную лексику и оскорбления.