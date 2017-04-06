РФ запреила перевод денег на Украину

В России введен запрет на денежные переводы на Украину через иностранные платежные системы. Соответствующий закон подписан президентом РФ Владимиром Путиным. Об этом пишет utro.ru.

Ограничения затронут только переводы, которые осуществляются без открытия банковского счета.

Ранее Украина запретила перевод в свою страну денег из РФ через российские платежные системы. Осенью 2016 году Киев ввел ограничительные меры в отношение таких систем, как Blizko ("Близко"), "Колибри" (Сбербанк), "Лидер", "Золотая корона" и Anelik ("Анелик").