В мае между Сочи и Крымом начет плавать круизный лайнер

С 6 мая материковая часть России и Крым будут связаны регулярными рейсами круизного лайнера "Князь Владимир", который начнет курсировать между Сочи и Крымом. Об этом пишет utro.ru. со ссылкой на заявление губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева.

Губернатор отметил, что открытие круизного сообщения с Крымом - поручение президента РФ Владимира Путина. Лайнер будет плыть неделю, в продолжение которой туристам представится возможность полюбоваться Сочи, Новороссийском, Севастополем и Ялтой, отметил Кондратьев.

Лайнер примет на борт 500-600 человек и будет совершать регулярные рейсы до октября.