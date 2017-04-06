В Москве маньяк совершил два преступления за день

Одной жертве удалось сбежать, другая была избита и изнасилована

В Москве разыскивается маньяк, который напал в подъезде на двух несовершеннолетних девочек. Одной жертве удалось сбежать, другая была избита и изнасилована. Об этом пишет utro.ru.

Злоумышленник зашел вслед за первой несовершеннолетней в подъезд дома. На лестничной площадке он напал на жертву и начал душить, пытаясь совершить изнасилование. Но потерпевшая вырвалась и сбежала.

В этот же день маньяк совершил аналогичное преступление. В подъезде он напал на 13-летнюю девочку, ударил ее по лицу, изнасиловал и сбежал.

Местные жители сообщают, что видели маньяка на улице. Они утверждают, что злоумышленник был похож на наркомана и странно себя вел. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают преступника.